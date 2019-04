Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch in Wevelinghoven - Polizei bittet um Hinweise

Grevenbroich (ots)

An dem "Lerchenweg" in Grevenbroich-Wevelinghoven machten sich ungebetene Gäste Sonntagnacht (28.04.), gegen 1 Uhr, erfolglos an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Nach ersten Angaben der Bewohnerin wurde sie durch laute Geräusche an ihrer Eingangstür wach. Sie schaute durch den Spion und bemerkte zwei Männer an ihrer Haustür, die daraufhin die Flucht ergriffen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. An der Wohnungstür waren Beschädigungen erkennbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Als "Experten" für das eigene Wohnumfeld sollen die Bürgerinnen und Bürger die Augen und Ohren offen halten und die Polizei über verdächtige Wahrnehmungen in Kenntnis setzen. Auf diese Weise erhöht sich das Entdeckungsrisiko der Täter und die Polizei erhält unter Umständen wertvolle Ermittlungshinweise. Die Polizei empfiehlt daher: Seien Sie aufmerksam für verdächtige Wahrnehmungen. Wählen Sie bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110. Sichern Sie Ihr Zuhause! Ihre Polizei berät Sie kostenlos zum Einbruchschutz.

