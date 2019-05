Polizei Wuppertal

POL-W: W Brennender Sperrmüll an Wuppertaler Studentenwohnheim

Wuppertal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte in der vergangenen Nacht (05.05.2019) ein größerer Sperrmüllhaufen in der Max-Horkheimer-Straße in Wuppertal. Gegen 01.00 Uhr bemerkten Anwohner Feuerschein an einer Garage im Erdgeschoss des Studentenwohnheims. Offensichtlich war dort gelagerter Sperrmüll in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen und ein komplettes Übergreifen des Brandes auf das Studentenwohnheim verhindern. Dennoch entstand größerer Sachschaden, der nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei im fünfstelligen Bereich liegt. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell