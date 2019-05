Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche vom Wochenende

Wuppertal (ots)

Seit vergangenem Freitag (03.05.2019), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen zehn Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal brachen Straftäter einen Kiosk an der Kleine Klotzbahn in den frühen Morgenstunden des 03.05.2019 auf und nahmen Bargeld und Tabakwaren mit. Am Bracken kam es, zwischen dem 02.05.2019 und dem 03.05.2019, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nahmen Bargeld und Schmuck weg. Bei einer Wohnung an der Gartenstraße blieb es, am 25.04.2019, bei einem Einbruchver-such. In Remscheid gelangten Unbekannte in das Büro einer Schule an der Krimenholler Straße, zwischen dem 02.05.2019 und dem 03.05.2019. Der oder die Täter nahmen einen geringen Geldbetrag weg. An der Alte Kölner Straße brachen Täter Firmenräu-me an der Alte Kölner Straße zwischen dem 02.05.2019 und dem 03.05.2019 auf und stahlen Werkzeuge. Zwischen dem 03.05.2019 und dem 05.05.2019, kam es an der Menninghauser Straße zu einem Einbruch in eine Einrichtung für Kinder. Als An-wohner die Polizei informierten flüchteten der oder die Täter unerkannt. In Solingen gelangten Einbrecher in eine Einrichtung für Kinder an der Mittelgön-rather Straße, zwischen dem 02.05.2019 und dem 03.05.2019. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. An der Weyerstraße wurde ein Büro zum Ziel von Straftätern. Bei dem Einbruch zwischen dem 02.05.2019 und dem 03.05.2019 wurde nichts gestohlen. An der Eifelstraße brachen Unbekannte, zwischen dem 02.05.2019 und dem 04.05.2019, ein Einfamilienhaus auf, stahlen jedoch nichts. Am Vogelsang blieb es, zwischen dem 03.05.2019 und dem 05.05.2019, bei einem ver-suchten Einbruch in eine Schule. Zeugenhinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

