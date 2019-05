Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Seit gestern (06.05.2019) nahm die Polizei insgesamt vier Einbrüche auf

Wuppertal (ots)

In Wuppertal durchtrennten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf den 07.05.2019 ein massives Kettenschloss einer Kioskzugangstür an der Straße Rittershauser Brücke. Sie entfernten sich jedoch ohne Diebesgut. Bislang unbekannte Straftäter gelangten im Zeitraum vom 04.05.2019 bis zum 06.05.2019 auf ungeklärte Weise in eine Kindertagesstätte an der Burger Straße in Remscheid. Die Täter brachen mehrere Zwischentüren und Schränke auf und entwendeten Bargeld sowie einen Laptop. Nach Aufhebeln eines rückwertigen Fensters stiegen im Zeitraum zwischen dem 03.05.2019 und dem 06.05.2019 unbekannte Täter in Solingen in eine Kindertagesstätte an der Dahlfelder Straße ein. Nachdem diverse Räume durchwühlt wurden, entkamen die Täter unerkannt und ohne Beute. In Räume der freiwilligen Feuerwehr an der Wipperauer Straße in Solingen drangen Unbekannte in der Zeit vom 04.05.2019 bis 06.05.2019 ein. Sie hebelten eine Stahltür auf und entwendeten Teile einer Atemschutzausrüstung sowie Münzgeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei, unter der Rufnummer 0202/284-0, entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jk)

