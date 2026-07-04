Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB61

Halsenbach (ots)

Am Samstagmorgen, dem 04.07.2026 gegen 03:45 Uhr kam es auf der BAB61 in Fahrtrichtung Norden, Gemarkung Halsenbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Der 41-jährige Fahrer des Transporters befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen, auf welchem sich zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug befand. Der Transporter kollidierte zunächst mit dem Sattelzug, wurde nach links in die dortige Schutzplanke abgewiesen und von dort auf den rechten Fahrsteifen, auf welchem er schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden, dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, am Auflieger des Sattelzuges entstand lediglich leichter Sachschaden. Der Fahrer des Transporters sowie der 55-jährige Fahrer des Sattelzugs kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Richtungsfahrbahn Norden musste zunächst voll gesperrt werden, im weiteren Verlauf blieb der rechte Fahrstreifen während der Aufräum- und Reinigungsarbeiten für längere Zeit gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Mendig und dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren aus Pfalzfeld und Emmelshausen sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen.

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