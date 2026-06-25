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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PKW verkeilt sich bei Fahrstreifenwechsel zwischen zwei LKW

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 11:27 Uhr ereignete sich auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, auf Höhe des Kilometers 3,250 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und zweier LKW. Auf dem linken und mittleren Fahrtstreifen kam es aufgrund von Verkehrsbehinderungen auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zum Rückstau. Der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen rollte noch langsam weiter. Ein PKW-Fahrer, der sich auf dem ganz linken Fahrstreifen befand, beabsichtigte kurz vor dem Stauende, quer über die Fahrbahn auf den äußerst rechten Fahrstreifen zu wechseln. Bei diesem Manöver kollidierte er mit zwei LKW, welche sich auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen befanden, wodurch der PKW zwischen den beiden LKW eingeklemmt wurde. Der Fahrer konnte geborgen werden und wurde vorsorglich und augenscheinlich unverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn für rund 35 Minuten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der hiesigen Dienststelle auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Ransbach-Baumbach.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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