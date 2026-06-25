POL-VDKO: Presseerstmeldung Heiligenroth - BAB3, Schwerer Verkehrsunfall - Sattelzug kollidiert mit Baustellenabsicherung
Heiligenroth - BAB3 (ots)
Am 25.06.2026, gegen 04:35 Uhr, fuhr ein Sattelzug auf der BAB3, Richtungsfahrbahn Frankfurt, Kilometer 87,5, auf ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist derzeit voll gesperrt. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des DRK sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
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