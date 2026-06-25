POL-VDKO: Presseerstmeldung Heiligenroth - BAB3, Schwerer Verkehrsunfall - Sattelzug kollidiert mit Baustellenabsicherung

Heiligenroth, BAB 3 (ots) - Am Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 87,500, Gemarkung Heiligenroth ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel kam es zwischen drei Pkw und einem Lkw zu einer Kollision. Ein Fahrzeuginsasse wurden dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus ...

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