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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung Heiligenroth - BAB3, Schwerer Verkehrsunfall - Sattelzug kollidiert mit Baustellenabsicherung

Heiligenroth - BAB3 (ots)

Am 25.06.2026, gegen 04:35 Uhr, fuhr ein Sattelzug auf der BAB3, Richtungsfahrbahn Frankfurt, Kilometer 87,5, auf ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist derzeit voll gesperrt. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des DRK sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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