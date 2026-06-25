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POL-VDKO: Abschlussmeldung Heiligenroth - BAB3, Schwerer Verkehrsunfall - Sattelzug kollidiert mit Baustellenabsicherung

Heiligenroth (ots)

Wie vorab berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 25.06.26, gegen 04:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB3. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Sattelzuges den mittleren von drei Fahrstreifen, auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt. Bei Kilometer 87,7 stand aufgrund eines vorangegangenen Unfalls ein Absicherungsgespann der Autobahnmeisterei. Aus ungeklärter Ursache übersah die ON01 den Absicherungs-LKW und fuhr ungebremst auf dessen Heck auf. Das Absicherungsfahrzeug war unbesetzt, der Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Aufprall schwerverletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt, die Staulänge betrug zeitweise bis zu 12 km. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Montabaur abgeleitet. Mittlerweile läuft der Verkehr auf der BAB3 zwar wieder auf dem linken Fahrstreifen, aufgrund umfangreicher Berge- und Reinigungsmaßnahmen ist jedoch noch nicht absehbar wann die beiden anderen Fahrsteifen wieder freigegeben werden können. Es ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
Ecker, PHK
Telefon: 02602/9327-100

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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