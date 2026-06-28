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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Falschfahrer

A 61,km 245,5, AS Emmelshausen > AS Boppard in Fahrtrichtung Köln (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 28.06.2026 wurde der Polizeiautobahnstation Mendig gegen 02:39 Uhr ein Falschfahrer auf der A 61 zwischen der Anschlussstelle Emmelshausen und der Anschlussstelle Boppard gemeldet. Dieser befuhr mit seinem PKW die Richtungsfahrbahn Norden in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Gibt es Zeugen, die zu dem PKW, zu dem Fahrer und auch zum Fahrverhalten Angaben machen können?

Bei Hinweisen bitte die Polizeiautobahnstation Mendig unter der Telefonnummer 02652/9795-0 kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Mendig

Telefon: 02652/9795-0
E-Mail: pastmendig.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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