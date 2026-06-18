Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Neue Einsatzkräfte ausgebildet - Erfolgreicher Abschluss der Qualifikationsstufe 1 in der Samtgemeinde Wathlingen

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Wathlingen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen freut sich 8 neue Einsatzkräfte im aktiven Dienst begrüßen zu dürfen. Alle haben die Qualifikationsstufe 1 (QS1) der Modularen Grundlagenausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die Ausbildung wurde im Zeitraum vom 15. April bis zum 13. Juni 2026 in Lehrgangsform durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten am 13. Juni die abschließende Prüfung erfolgreich und erreichten damit einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg im aktiven Feuerwehrdienst.

Von den neuen Einsatzkräften stammen jeweils ein Teilnehmer aus Adelheidsdorf und Nienhagen, sowie jeweils drei aus Großmoor und Wathlingen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden den angehenden Einsatzkräften die grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Tätigkeit in der Feuerwehr vermittelt. Zu den Ausbildungsinhalten gehörten unter anderem Feuerwehrgrundtätigkeiten, Unfallverhütungsvorschriften, rechtliche Grundlagen sowie zahlreiche praktische Ausbildungseinheiten.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Qualifikationsstufe 1 verfügen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun über die grundlegende Qualifikation für den Einsatzdienst und können ihre Ortsfeuerwehren künftig bei Einsätzen und Übungen unterstützen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem erfolgreichen Lehrgangsabschluss und bedankt sich bei den Ausbilderinnen und Ausbildern für ihr Engagement bei der Durchführung der Ausbildung.

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