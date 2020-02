Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag 31.01.2020, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 02.02.2020, 13.00 Uhr

Andernach (ots)

Kennzeichendiebstahl Plaidt, Gottschalksmühlenweg In der Nacht vom 30.01.2020 auf den 31.01.2020 wurden im Gottschalksmühlenweg in Plaidt die Kennzeichen von zwei PKW entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Fahrt unter Drogeneinfluß Andernach Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 31.01.20 konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige männliche Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Er gab zu, vor kurzem eine größere Menge Cannabis geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit Flucht B9, Höhe Kettig Am 31.01.20 gegen 11:55 Uhr kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn, auf Höhe der Anschlussstelle Kettig/Weißenthurm, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Ford Mondeos soll hier vom Beschleunigungsstreifen aus, rücksichtslos auf die B9 aufgefahren sein, ohne auf den durchfahrenden Verkehr zu achten. Hierbei schnitt er ein, auf der rechten Spur der B9 entlangfahrendes, Fahrzeug so stark, dass dieser nur noch eine Gefahrenbremsung einleiten und mit seinem Fahrzeug nach links ausweichen konnte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke. Ein weiterer, dahinterfahrender Verkehrsteilnehmer, musste ebenfalls bremsen und nach rechts ausweichen, so dass er mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt davon.

Am 01.02.20, gegen 18.10 Uhr, wird der Polizei ein nahezu identischer Verkehrsunfall an derselben Stelle gemeldet. Auch hier wurden zwei PKW beschädigt, weil sie einem rücksichtslos auf die B9 auffahrenden PKW ausweichen mussten. Hierbei fiel der Hinweis, dass der Unfallverursacher möglicherweise einen grauen VW Polo gefahren habe.

In Beiden Fällen wird gebeten, dass sich mögliche Zeugen melden und an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, wenden.

Trunkenheitsfahrt Andernach, Konrad-Adenauer-Allee Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 01.02.20 gegen 01:50 Uhr konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, bei dem 20-jährigen Mann, einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Trunkenheitsfahrt Mülheim-Kärlich, In der Pützgewann Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 01.02.20 gegen 04:20 Uhr konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, bei dem 35-jährigen Mann, einen Wert von 1,17 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutprobe genommen und eine Strafanzeige gefertigt.

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl Plaidt Am Abend des 01.02.20 und in der Nacht auf dem 02.02.20 kam es in Plaidt zu mehreren Straftaten durch Jugendliche. Bereits am frühen Abend fiel eine Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mehrfach auf. Im Rahmen einer Feier kam es unter anderem zu einer Körperverletzung und dem großflächigen Beschmieren der Fahrbahn mit Farbe. Darüber hinaus wurden der Spiegel und der Kofferraum eines geparkten PKW beschädigt und ein Fahrrad entwendet.

Im Rahmen der jeweiligen Sachverhaltsaufnahme wurden durch Zeugen Hinweise mitgeteilt, die immer wieder zu Personen aus der zuvor aufgefallenen Jugendgruppe führten. Entsprechende Tatverdächtige konnten ermittelt und Anzeigen gefertigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell