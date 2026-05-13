Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau, B260 - Unfall mit Verletzten im Begegnungsverkehr

Nassau, B260 (ots)

Am Mittwoch, dem 13.05.2026 gegen 10:15 Uhr kam es auf der B260 zwischen Nassau und Singhofen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei befuhr der Verursacher mit seinem PKW die B260 aus Richtung Nassau kommend in Richtung Singhofen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß Frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Die Beteiligten wurden durch das Unfallgeschehen schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die B260 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt.

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