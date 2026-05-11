Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachberichterstattung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Mudenbach und Wahlrod - Unfallaufnahme beendet

Mudenbach (ots)

Am 11.05.2026 ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf de L 265 zwischen den Ortschaften Mudenbach und Wahlrod ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein PKW-Fahrer die L 265 aus Wahlrod kommend in Richtung Mudenbach. Im Weiteren befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter aus einem Waldweg kommend die L 265. In diesem Zusammenhang versuchte der PKW-Fahrer noch nach links auszuweichen, ebenso wie der E-Scooter-Fahrer. Hierbei geriet der E-Scooter-Fahrer auf die Motorhaube und schlug auf die Fahrzeugfrontscheibe ein. Der gemäß des aktuellen Ermittlungsstandes schwer, - jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte E-Scooter-Fahrer war vor Ort ansprechbar und wurde mittels Hubschrauber dem Uniklinikum Bonn zugeführt.

Die L 265 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Neben der Polizei Hachenburg war der Rettungsdienst im Einsatz.

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