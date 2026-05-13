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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems, B261 (Arenberger Straße) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Ems (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.05.2026 kam es gegen 05.30 Uhr auf der B261 (Arenberger Straße) in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes Sprinter befuhr die B261 in Bad Ems in Fahrtrichtung Montabaur. Im Steigungsbereich in einer Rechtskurve verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr linksseitig über den Gehweg und stieß frontal mit einem parkenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die B261 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. Derzeit laufen die letzten Maßnahmen zur Unfallaufnahme. Die B261 (Arenberger Straße) ist wieder einseitig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Busch, PHK

Telefon: 026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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