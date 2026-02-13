PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kriminalpolizei Montabaur warnt vor "Dachhaien" im Westerwaldkreis

Montabaur (ots)

Im Westerwaldkreis kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsfällen durch sogenannte "Dachhaie".

Die Täter sprechen Hausbesitzer unangekündigt an und behaupten, Schäden an Dachrinnen oder am Dach festgestellt zu haben. Sie bieten eine sofortige Reparatur an, verlangen anschließend jedoch stark überhöhte Preise. Die Arbeiten werden zudem unsachgemäß ausgeführt, wodurch Folgeschäden entstehen können.

In einigen Fällen wurden die Opfer durch die Täter abgelenkt, um Dachrinnen mutwillig beschädigen zu können. Teilweise wurden Geschädigte von den Tätern auch zur Bank gefahren, damit diese Bargeld für die Bezahlung abheben konnten.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

   - keine Haustürgeschäfte abschließen
   - nicht unter Druck setzen lassen
   - keine Barzahlungen leisten
   - schriftliche Angebote einholen und Fachbetriebe konsultieren
   - verdächtige Personen oder Fahrzeuge sofort der Polizei melden

Hinweise nimmt die Polizei in Montabaur entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

