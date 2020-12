Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand

Horhausen (WW)Horhausen (WW) (ots)

Am Montagabend fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in Horhausen ein Fahrzeug auf, das unsicher geführt wurde. Es erfolgte in der Blumenstraße eine Verkehrskontrolle des 56 - jährigen männlichen Fahrzeugführers. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille Bei den anschließenden polizeilichen Folgemaßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand. Nach Hinzuziehung von Unterstützungskräften konnte der Beschuldigte schließlich gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Bei der Blutprobenentnahme beleidigte er den Blutprobenarzt und die eingesetzten Polizeibeamten. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen. Er verblieb bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

