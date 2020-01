Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Heckscheibe eingeschlagen

Edesheim (ots)

In der Nacht vom 28.01.2020 auf den 29.01.2020 wurde in Edesheim in der Luitpoldstraße die Heckscheibe an einem geparkten PKW BMW durch unbekannte Täter eingeschlagen. Hierdurch entstand Schaden in Höhe von 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



