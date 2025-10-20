POL-PPMZ: Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville - Bezug nach Mainz
Eltville/Mainz (ots)
Das PP Westhessen hat eine Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville veröffentlicht, die jüngst am Mainzer Hauptbahnhof gesehen wurde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.
Hier geht es zur Pressemeldung der hessischen Polizei: https://k.polizei.hessen.de/1816217034
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle
Telefon: 06131 / 65-30022
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell