Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville - Bezug nach Mainz

Eltville/Mainz (ots)

Das PP Westhessen hat eine Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville veröffentlicht, die jüngst am Mainzer Hauptbahnhof gesehen wurde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Hier geht es zur Pressemeldung der hessischen Polizei: https://k.polizei.hessen.de/1816217034

