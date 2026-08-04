Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Brand von Müllbehältern und Lagerboxen - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Eisenberg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, gegen 23:46 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Lage jedoch schnell konkretisieren. Entgegen der ursprünglichen Meldung stand keine Lagerhalle in Brand. Vielmehr brannten mehrere Müllbehälter sowie Lagerboxen auf dem Gelände eines Supermarktes.

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde im unmittelbaren Nahbereich des Brandortes ein 43-jähriger Mann kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich mehrere Hinweise auf eine mögliche Beteiligung an dem Brandgeschehen. Unter anderem wurden frische Rußanhaftungen an dem Mann festgestellt. Bereits etwa eine Stunde zuvor war dieser der Polizei aufgefallen, nachdem er durch lautstarkes Herumschreien im öffentlichen Raum für einen Einsatz gesorgt hatte.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 43-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache und den genauen Tatumständen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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