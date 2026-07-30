Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW mit schwerverletztem Kind - Verursachender PKW entfernt sich von der Unfallstelle

Worms (ots)

Am Mittwochabend, dem 29.07.2026, kam es gegen 22:13 Uhr auf der Mainzer Straße im Bereich der Einmündung zur Straße Große Weide in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der PKW-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der bislang unbekannte PKW-Fahrer die Mainzer Straße aus Richtung Radgrubenweg kommend in Fahrtrichtung Worms-Innenstadt. Der 11-jährige Fahrer des E-Scooters beabsichtigte die Mainzer Straße von dem Parkplatz des DM / Aldi in Richtung der Straße Große Weide zu überqueren. Beim Überqueren der Straße kam es, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit des PKW, zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des E-Scooter wurde durch den Zusammenstoß über den PKW geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahnmitte zum Liegen. Der PKW setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung B9 fort. Laut mehreren Zeugen soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen weißen Audi handeln. Der Fahrer des E-Scooter wird durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen.

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