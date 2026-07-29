Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bischheim - Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen - Verursachender Lkw entfernt sich von der Unfallstelle

Bischheim (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 28.07.2026, kam es gegen 08:18 Uhr auf der L386 im Bereich der Einmündung zur K60 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der mutmaßliche Verursacher, ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, setzte seine Fahrt fort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, eine 69-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 71-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die L386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Flomborn. An der Einmündung L386/K60 ordnete sich der Lkw zunächst auf der Linksabbiegerspur ein, um nach links auf die K60 in Richtung Bischheim abzubiegen.

Die beiden nachfolgenden Pkw beabsichtigten, ihre Fahrt auf der L386 geradeaus in Richtung Flomborn fortzusetzen. Aus bislang ungeklärter Ursache wechselte der Lkw-Fahrer jedoch unmittelbar von der Linksabbiegerspur nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, wich die 69-jährige Pkw-Fahrerin nach rechts auf den Grünstreifen aus. Der hinter ihr fahrende 71-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der Frau auf.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Flomborn fort, ohne anzuhalten. Beide beteiligten Pkw waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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