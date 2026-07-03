Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelauflieger im Visier von Dieben - Anbauteile entwendet

Sollstedt (ots)

Nahe der Ortslage stellte ein LKW-Fahrer einen Sattelauflieger ab, der in den Fokus von Dieben geriet. Durch die derzeit Unbekannten wurden an dem Anhänger in der Zeit vom 26. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, u.a. ein Kennzeichen, Beleuchtungstechnik sowie Radbolzen und mehrere Rungenschemel entwendet. Der Beuteschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Diebstahls ein. Hinwiese zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0165666

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