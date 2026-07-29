Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Marnheim - Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad: 41-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Marnheim (ots)

Am späten Dienstagabend, 28. Juli 2026, gegen 23:10 Uhr, geriet ein 41-jähriger Fahrradfahrer im Gemeindegebiet von Marnheim in den Fokus einer Streife der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, da er mit seinem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war und während der Fahrt massive Schlangenlinien bis hinüber auf die Gegenfahrbahn fuhr. Umgehend entschlossen sich die Einsatzkräfte zu einer Verkehrskontrolle.

Bereits beim ersten Anhalten fiel den Polizisten ein deutlich schwankender Gang des Mannes sowie starker Atemalkoholgeruch auf. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der Überprüfung konkrete Anhaltspunkte für den zusätzlichen Konsum von Cannabis. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,85 Promille.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt sofort untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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