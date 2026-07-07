Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 40 Prozent missachten Tempolimit im Baustellenbereich auf der Autobahn

Wittlich (ots)

Am Morgen des 06.07.2026 führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier auf der Bundesautobahn 1 bei Wittlich, in Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe Römische Villa, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Erlaubt ist im dort eingerichteten Baustellenbereich eine Geschwindigkeit von maximal 80 km/h.

Das Ergebnis der Kontrolle ist erschreckend: Von den insgesamt 4086 Fahrzeugen, die während der 4½-stündigen Messung die Messörtlichkeit passierten, wurden 1666 Verkehrsteilnehmer beanstandet. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 40 Prozent.

Zudem müssen 145 Verkehrsteilnehmer, neben einem Bußgeldbescheid, auch noch mit Punkten in Flensburg (Fahreignungsregister) sowie einem Fahrverbot rechnen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit in diesem 80er-Bereich war 177 km/h!

Die Baustelle ist dort eingerichtet worden, da sich vorletzte Woche die Fahrbahnplatten, aufgrund der Hitze von über 40 Grad Celsius, nach oben wölbten (sogenannte "Blow-ups"). Deswegen war die A1 auch dort zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-Mitte vom 26. - 28. Juni 2026 voll gesperrt und eine Notinstandsetzung der Fahrbahn wurde durchgeführt. Aktuell ist in Prüfung, ob der betroffene Streckenabschnitt saniert werden muss.

Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Schon eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, erhöht das Unfallrisiko und die Schwere der Verletzungen deutlich.

Baustellen zählen zu den sensibelsten Bereichen im Straßenverkehr. Verengte Fahrstreifen, geänderte Verkehrsführungen und Beschäftigte im unmittelbaren Fahrbahnbereich erfordern eine besonders vorsichtige und angepasste Fahrweise. Überhöhte Geschwindigkeit erhöht das Unfallrisiko erheblich und verschärft die Folgen möglicher Kollisionen. Das Kontrollergebnis zeigt deutlich, wie wichtig regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen sind. Sie dienen dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden sowie der Sicherheit der Menschen, die in Baustellen arbeiten.

Die Polizei wird in Anbetracht der hohen Beanstandungsquote die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in diesem Baustellenbereiche weiterhin überwachen.

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