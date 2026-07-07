PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

POL-PPTR: Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski zwei Beamte in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte sie Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Ralf Linn und Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK) Klaus Reinert ihre Urkunden.

EPHK Linn trat 1985 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz in den Polizeidienst ein. Nach elf Jahren bei verschiedenen Stationen innerhalb der Bereitschaftspolizei wechselte er 1996 zur Polizeiinspektion Morbach. 2012 wurde er Leiter der ehemaligen Zentralen Ermittlungsgruppe bei der Polizeidirektion Trier, bevor er 2015 Teil der Ermittlungsgruppe Migration in Hermeskeil wurde. 2020 übernahm er deren Leitung und übte diese Funktion bis zum Eintritt in den Ruhestand aus.

Auch für EKHK Reinert begann der polizeiliche Werdegang 1982 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 1989 ging es von dort zur Polizeiinspektion Grünstadt im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Nach sechs Jahren in Grünstadt kam EKHK Reinert 1995 als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schweich ins Polizeipräsidium Trier. Von hier aus wechselte er bald zur Trierer Kriminalpolizei und war hier viele Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem wurde er 2007 Leiter des damaligen Sachbereichs "Vermögensabschöpfung" und 2015 Leiter des ehemaligen Kommissariats für Vermögensdelikte. Von 2024 bis zum Eintritt in den Ruhestand leitete EKHK Reinert das Kommissariat für Eigentumsdelikte.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht den Pensionären alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 15:43

    POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Tatverdächtiger ermittelt

    Idar-Oberstein (ots) - Am Sonntag, 10.Mai 2026, kam es gegen 16:30 Uhr in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar- Oberstein zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 30-jährigen Frau. Wir berichteten bereits in einer Pressemeldung: https://s.rlp.de/N7NLQwV Das Opfer und der Tatverdächtige lernten sich über eine Dating- Plattform kennen und verabredeten ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 12:01

    POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

    Mertesdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag, 30. Juni, auf Mittwoch, 1.Juli, kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos in Mertesdorf. Dabei gingen die bislang unbekannten Täter scheinbar gezielt unverschlossene PKW an. Insgesamt entwendeten sie aus fünf Autos in der Hauptstraße, der Kirchgasse und der Straße Zum Alenberg verschiedene Gegenstände wie Geldbeutel, Dokumente und kleine Elektrogeräte. Eine weitere Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren