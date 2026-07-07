Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

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Trier (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski zwei Beamte in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte sie Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Ralf Linn und Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK) Klaus Reinert ihre Urkunden.

EPHK Linn trat 1985 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz in den Polizeidienst ein. Nach elf Jahren bei verschiedenen Stationen innerhalb der Bereitschaftspolizei wechselte er 1996 zur Polizeiinspektion Morbach. 2012 wurde er Leiter der ehemaligen Zentralen Ermittlungsgruppe bei der Polizeidirektion Trier, bevor er 2015 Teil der Ermittlungsgruppe Migration in Hermeskeil wurde. 2020 übernahm er deren Leitung und übte diese Funktion bis zum Eintritt in den Ruhestand aus.

Auch für EKHK Reinert begann der polizeiliche Werdegang 1982 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 1989 ging es von dort zur Polizeiinspektion Grünstadt im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Nach sechs Jahren in Grünstadt kam EKHK Reinert 1995 als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schweich ins Polizeipräsidium Trier. Von hier aus wechselte er bald zur Trierer Kriminalpolizei und war hier viele Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem wurde er 2007 Leiter des damaligen Sachbereichs "Vermögensabschöpfung" und 2015 Leiter des ehemaligen Kommissariats für Vermögensdelikte. Von 2024 bis zum Eintritt in den Ruhestand leitete EKHK Reinert das Kommissariat für Eigentumsdelikte.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht den Pensionären alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

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