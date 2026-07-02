PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Tatverdächtiger ermittelt

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, 10.Mai 2026, kam es gegen 16:30 Uhr in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar- Oberstein zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 30-jährigen Frau. Wir berichteten bereits in einer Pressemeldung: https://s.rlp.de/N7NLQwV

Das Opfer und der Tatverdächtige lernten sich über eine Dating- Plattform kennen und verabredeten sich. Während des Treffens führte der Mann, hinter einem dortigen Wasserspeicherhaus, gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen aus. Im Rahmen der Zeugensuche veröffentlichte die Polizei Informationen zu dem Fahrzeug des Mannes sowie eine Personenbeschreibung. Anhand umfangreicher Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Idar-Oberstein den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Verdacht erhärtete sich gegen einen 31- jährigen Mann aus dem Saarland. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen - diese führte zum Auffinden von Beweismitteln, insbesondere verschiedener Datenträger sowie mutmaßlich zur Tatzeit getragene Kleidung. Die Beweismittel wurden sichergestellt, die Auswertung dauert noch an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen und guten Zeugenhinweise, die eine entscheidende Rolle in den Ermittlungen gespielt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 12:01

    POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

    Mertesdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag, 30. Juni, auf Mittwoch, 1.Juli, kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos in Mertesdorf. Dabei gingen die bislang unbekannten Täter scheinbar gezielt unverschlossene PKW an. Insgesamt entwendeten sie aus fünf Autos in der Hauptstraße, der Kirchgasse und der Straße Zum Alenberg verschiedene Gegenstände wie Geldbeutel, Dokumente und kleine Elektrogeräte. Eine weitere Tat ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 13:27

    POL-PPTR: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Trier (ots) - Am Samstag, dem 27 Juni, gegen 13 Uhr suchte ein bislang Unbekannter, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, eine Wohnung in der Trierer Medardstraße auf. Nachdem sich der Mann mit einem echt wirkenden Ausweis legitimierte und angab die Wasserqualität in der Wohnung überprüfen zu müssen, ließ die Bewohnerin den Mann in ihre Wohnung und begleitete diesen in Badezimmer. Ein weiterer bislang ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 28. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 28. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 6. Juli: B51, Trier-Pallien; B51, Bitburg; L169, Ruschberg; A60; L189, Erden Dienstag, 7. Juli: B51, Aach-Neuhaus; A64, Langsur; B257, Irrel; B50, Longkamp; B257, Hörschhausen Mittwoch, 8. Juli: K80, Riol; L4, Mettendorf; L57, Ürzig Donnerstag, 9. Juli: B51, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren