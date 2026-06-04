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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall auf der A64

Langsur (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der A64 in Fahrtrichtung Hermeskeil, kurz hinter Sauertalbrücke, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer eines Hyundai Tucson aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die beiden Fahrzeuginsassen - ein 73-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau - wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Die A64 musste während der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde vollgesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
Ansprechpartner: POK Klar
Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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