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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtrag: Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der B419 tödlich verletzt

Palzem (ots)

Heute Mittag, gegen 11:30 Uhr, geriet ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf der B419 bei Palzem auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem LKW. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer des LKW wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft Trier beauftragt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der PKW musste geborgen werden.

Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind abgeschlossen - die B419 ist wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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