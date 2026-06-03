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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der Pellinger Straße

Trier (ots)

Heute Mittag, gegen 12:40 Uhr, kollidierten auf der Pellinger Straße, Höhe Feyen-Weismark, zwei Autos miteinander. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte einer der beiden Fahrer infolge von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten sein.

Die Pellinger Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Seit etwa 14:45 Uhr ist die Straße in beide Richtungen wieder frei. Der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und möglichen verletzten Personen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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