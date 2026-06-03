POL-PPTR: Sickingenstraße nach leichtem Verkehrsunfall gesperrt
Trier (ots)
Heute Mittag, gegen 12:50 Uhr, stießen auf der Sickingenstraße in Trier nach aktuellen Kenntnisstand zwei Busse zusammen. Die Straße ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.
Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell