POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall - Vollsperrung B419

Traben-Trarbach (ots) - Am Montag, den 1. Juni, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei Zell über Notruf mitgeteilt, dass es am Bahnhof in Traben-Trarbach zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gruppe Jugendlicher auf Klassenfahrt war und sich am Bahnhof versammelt hatte. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann ...

mehr