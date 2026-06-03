Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Busunfall auf der Sickingenstraße

Trier (ots)

Heute Mittag, gegen 12:50 Uhr, begegneten sich in einer scharfen Rechtskurve der Sickingenstraße zwei Busse. Beim Rangieren, um auf der engen Straße aneinander vorbei zu kommen, touchierte einer der Busse den anderen. Dabei zerbrach ein Fenster.

Beide Busse waren unter anderem mit einigen Schulkindern besetzt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Sickingenstraße blieb für die Dauern der Unfallaufnahme gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei befahrbar.

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