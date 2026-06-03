POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 24. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 24. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 8. Juni:
L176, Reichenbach; L32, Bitburg; A1, Schweich
Dienstag, 9. Juni:
B51, Newel; B51, Trier-Pallien; B50n, Zeltingen-Rachtig; L13, Karlshausen
Mittwoch, 10. Juni:
L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin; B51, Schönfeld
Donnerstag, 11. Juni:
B51, Aach-Neuhaus; L135, Saarburg; L187, Traben-Trarbach
Freitag, 12. Juni:
L55, Wittlich-Dorf; B41, Oberbrombach; A64, Igel
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Jana Ernst
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