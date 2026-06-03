POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 24. Kalenderwoche

Trier (ots) - Heute Mittag, gegen 12:50 Uhr, begegneten sich in einer scharfen Rechtskurve der Sickingenstraße zwei Busse. Beim Rangieren, um auf der engen Straße aneinander vorbei zu kommen, touchierte einer der Busse den anderen. Dabei zerbrach ein Fenster. Beide Busse waren unter anderem mit einigen Schulkindern besetzt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Sickingenstraße blieb für die Dauern der ...

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