PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfallflucht auf der A60

Landscheid (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026 gegen 17:35 Uhr kam es an der Anschlussstelle Landscheid der A60 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Ford Focus die A60 aus Bitburg kommend in Richtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Landscheid soll der Fahrer eines unbekannten PKW unvermittelt von der Einfädelungsspur nach links gewechselt haben, sodass der Fahrer des Ford Focus ausweichen musste. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte über die Fahrbahn. Es entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der andere Beteiligte fuhr unvermittelt weiter.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sowie der Rettungsdienst.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des anderen Unfallbeteiligten oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502 9165-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
Ansprechpartner: POK Klar
Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 18:39

    POL-PPTR: Nachtrag: Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der B419 tödlich verletzt

    Palzem (ots) - Heute Mittag, gegen 11:30 Uhr, geriet ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf der B419 bei Palzem auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem LKW. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer des LKW wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 15:17

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 24. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 24. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 8. Juni: L176, Reichenbach; L32, Bitburg; A1, Schweich Dienstag, 9. Juni: B51, Newel; B51, Trier-Pallien; B50n, Zeltingen-Rachtig; L13, Karlshausen Mittwoch, 10. Juni: L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin; B51, Schönfeld Donnerstag, 11. Juni: B51, ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 15:04

    POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der Pellinger Straße

    Trier (ots) - Heute Mittag, gegen 12:40 Uhr, kollidierten auf der Pellinger Straße, Höhe Feyen-Weismark, zwei Autos miteinander. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte einer der beiden Fahrer infolge von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten sein. Die Pellinger Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Seit etwa 14:45 Uhr ist die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren