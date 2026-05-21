Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtrag: Einsatz an Friedrich-Spee-Gymnasium

Ehrang-Quint (ots)

Über den heutigen Polizei- und Feuerwehreinsatz an dem Friedrich-Spee-Gymnasium in Ehrang-Quint berichteten wir bereits (Link zur Erstmeldung: https://s.rlp.de/jL7ORoy)

Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde im Schulgebäude, im Bereich eines Flures und Treppenhauses, ein Reizstoff versprüht. Ersten Zeugenaussagen zufolge könnte es sich um ein Pfefferspray gehandelt haben. Der Flur und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr belüftet, sodass die Räumlichkeiten anschließend regulär genutzt werden konnten. Der Einsatz an der Schule ist beendet.

Nach derzeitigem Stand klagten in der Folge über 90 Schülerinnen und Schüler über verschiedene Beschwerden. Darüber hinaus wurden bislang 15 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Krankenhäuser verbracht.

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