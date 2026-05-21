PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtrag: Einsatz an Friedrich-Spee-Gymnasium

Ehrang-Quint (ots)

Über den heutigen Polizei- und Feuerwehreinsatz an dem Friedrich-Spee-Gymnasium in Ehrang-Quint berichteten wir bereits (Link zur Erstmeldung: https://s.rlp.de/jL7ORoy)

Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde im Schulgebäude, im Bereich eines Flures und Treppenhauses, ein Reizstoff versprüht. Ersten Zeugenaussagen zufolge könnte es sich um ein Pfefferspray gehandelt haben. Der Flur und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr belüftet, sodass die Räumlichkeiten anschließend regulär genutzt werden konnten. Der Einsatz an der Schule ist beendet.

Nach derzeitigem Stand klagten in der Folge über 90 Schülerinnen und Schüler über verschiedene Beschwerden. Darüber hinaus wurden bislang 15 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 16:01

    POL-PPTR: Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls

    Trier (ots) - Am Sonntag, 17. Mai, zwischen 00:45 Uhr und 1 Uhr, bemerkten Zeugen einen Mann, der in der Christophstraße in Trier regungslos am Boden lag. Ein weiterer Mann beugte sich über ihn und ging schnellen Schrittes davon, bevor die Zeugen bei ihm eintrafen. Auf dem Bauch der hilflosen Person lag dessen Geldbeutel ohne Bargeld. Es besteht der Verdacht, der zweite Mann könne die hilflose Lage ausgenutzt haben, um ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 16:00

    POL-PPTR: Mercedes G-Klasse AMG gestohlen

    Trier (ots) - In der Nacht von Dienstag, 19. Mai, auf Mittwoch, 20. Mai, stahlen bislang unbekannte Täter im Hirschkäferweg in Trier eine Mercedes G-Klasse AMG mit luxemburgischem Kennzeichen. Zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr überdeckten die Täter erst die Überwachungskameras des Hauses mit Mülltüten und entwendeten anschließend das Fahrzeug aus der Einfahrt. Wer hat in diesem Zeitraum etwas gehört oder ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 15:59

    POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Trier

    Trier (ots) - Zwischen Sonntag, 17. Mai, 20:30 Uhr, und Montag, 18. Mai, 8:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grünen Toyota Starlet in der Palliener Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Snacks und Kleingeld. Zwischen Freitag, 15. Mai, 18:30 Uhr, und Samstag, 16. Mai, 00:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Skoda Superb in der Paulinstraße ein und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren