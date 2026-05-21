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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Trier

Trier (ots)

Zwischen Sonntag, 17. Mai, 20:30 Uhr, und Montag, 18. Mai, 8:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grünen Toyota Starlet in der Palliener Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Snacks und Kleingeld.

Zwischen Freitag, 15. Mai, 18:30 Uhr, und Samstag, 16. Mai, 00:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Skoda Superb in der Paulinstraße ein und entwendeten ein Handy.

Vermutlich in der gleichen Nacht, aber zwischen 16 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines silbernen Mercedes Sprinter in der Röntgenstraße ein und stahlen ebenfalls ein Handy.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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