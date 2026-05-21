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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mercedes G-Klasse AMG gestohlen

Trier (ots)

In der Nacht von Dienstag, 19. Mai, auf Mittwoch, 20. Mai, stahlen bislang unbekannte Täter im Hirschkäferweg in Trier eine Mercedes G-Klasse AMG mit luxemburgischem Kennzeichen. Zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr überdeckten die Täter erst die Überwachungskameras des Hauses mit Mülltüten und entwendeten anschließend das Fahrzeug aus der Einfahrt.

Wer hat in diesem Zeitraum etwas gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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