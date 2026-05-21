Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls

Trier (ots)

Am Sonntag, 17. Mai, zwischen 00:45 Uhr und 1 Uhr, bemerkten Zeugen einen Mann, der in der Christophstraße in Trier regungslos am Boden lag. Ein weiterer Mann beugte sich über ihn und ging schnellen Schrittes davon, bevor die Zeugen bei ihm eintrafen. Auf dem Bauch der hilflosen Person lag dessen Geldbeutel ohne Bargeld. Es besteht der Verdacht, der zweite Mann könne die hilflose Lage ausgenutzt haben, um der Person das Bargeld aus dem Geldbeutel zu stehlen. Es gibt keine Anzeichen einer Gewaltanwendung, der Geschädigte war vermutlich stark alkoholisiert.

Die Zeugen beschreiben den zweiten Mann wie folgt: ca. 1,75 m groß, mitteleuropäisches Aussehen, schlanke Statur, grauer Hoodie, Jeanshose, weiße Sonnenbrille.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

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