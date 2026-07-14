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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt zwischen Polizei und Kleinkraftrad

Trier-Kürenz (ots)

Am 14.07.2026 um kurz nach 17:00 Uhr kam es in Trier-Kürenz zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad entzog sich einer Verkehrskontrolle und flüchtete durch die Domänenstraße in Richtung Güterstraße. Letztlich stürzte das Kleinkraftrad im Bereich der Güterstraße zur Einmündung in die Bergstraße. Der Fahrer des Kleinkraftrades flüchtete anschließend zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Polizei festgenommen werden. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die die Verfolgungsfahrt und insbesondere den anschließenden Verkehrsunfall des Kleinkraftrades beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
06581 91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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