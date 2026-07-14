Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung Fußgängerzone Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 19:30 Uhr ist es in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein zwischen der Eisdiele und dem dortigen Norma zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Mannes gekommen. Hierbei soll ein Rollerfahrer, welcher zuvor mit angeblich überhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone hinabgefahren sein soll, den Geschädigten in den Halsbereich geschlagen haben, als dieser ihn aufforderte langsamer zu fahren. Der Rollerfahrer sei danach geflüchtet. Laut Angaben des Geschädigten sei zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerzone noch sehr belebt gewesen. Daher werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 zu melden.

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