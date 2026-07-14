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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Ende vergangener Woche - zwischen dem 09.07.2026 und dem 12.07.2026 - kam es auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrzeugführer beschädigte im Rahmen dessen die Glasfassade vor dem Kassenbereich der Filiale und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Meldung abgesetzt durch/Ansprechpartner: J. Platz, PHK'in

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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