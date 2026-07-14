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POL-PDTR: Körperverletzung auf dem Zurlaubener Weinfest - Polizei sucht Zeugen

POL-PDTR: Körperverletzung auf dem Zurlaubener Weinfest - Polizei sucht Zeugen
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Trier (ots)

Am Sonntagabend, den 12.07.2026, kam es gegen 23:00 Uhr auf dem Zurlaubener Weinfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Beschuldigter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dadurch. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel, bei dem beide Beteiligten zu Boden gingen.

Die eingesetzten Polizeikräfte trennten die Beteiligten umgehend. Der Beschuldigte wurde fixiert, während der Geschädigte zur weiteren medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Ansprechpartnerin: PHK'in Gerten

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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