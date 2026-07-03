Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Einbruch an der August-Claas-Straße - Neue Ermittlungserkenntnisse sollen weitere Zeugen bringen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Die Ermittlungen zu einem Wohnhauseinbruch an der August-Claas-Straße in der vergangenen Woche (25.06. - 27.06.) laufen auf Hochtouren. Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127) hatten bislang unbekannte Täter aus dem Einfamilienhaus Bargeld, Schmuck und Uhren sowie auch Dokumente gestohlen. Der genaue Tatort lag zwischen der Münsterstraße und der Achtermannstraße, im Bereich einer dortigen Sackgasse.

Jetzt bekamen die Ermittler durch Zeugenhinweise neue Ermittlungsansätze und hoffen durch die Veröffentlichung dieser Spur auf weitere Hinweise in diesem Zusammenhang. Am Freitagvormittag (26.06., 09.00 - 12.00 Uhr) habe ein unbekannter weißer Transporter längere Zeit auf dem Grundstück des betroffenen Wohnhauses gestanden. Möglicherweise wurde dieses Fahrzeug von den Einbrechern genutzt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter machen oder kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben, die im Zusammenhang mit einem weißen Transporter gesehen wurden? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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