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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Freilaufendes Rind beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Birkenfeld (ots)

Am Nachmittag des 09.06.2026 wurde die Polizeiinspektion Birkenfeld über eine freilaufendes Rind im Bereich der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederhambach und Niederbrombach in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Beamten machten sich umgehend auf die Suche nach dem ausgebüxten Tier, konnten dies allerdings zunächst nicht näher lokalisieren. Im weiteren Verlauf wurde das Rind sogar im Stadtgebiet Birkenfeld gesichtet und verlagerte anschließend auf den Radverbindungsweg zwischen Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach, ließ sich dort allerdings nicht durch den mittlerweile eingetroffenen Tierhalter "einfangen". Erst nach Hinzuziehung und Unterstützung durch die Feuerwehr konnte das Tier "eingekesselt" werden. Nach Verabreichung mehrerer Betäubungspfeile durch einen Verantwortlichen konnte das unverletzte Rind letztendlich beruhigt und anschließend wieder zurückgeführt werden. Ein Schaden ist durch das nicht alltägliche Ereignis glücklicherweise nicht entstanden. Im Einsatz befanden sich eine Streife der Polizei Birkenfeld sowie mehrere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld

Tel.: 06782/9910
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Ansprechperson: Hackenspiel, POK'in

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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