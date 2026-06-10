Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Fahrer über 90 rasen durch Oberhausen - wir reden nicht vom Alter

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (09.06.) führte die Polizei auf der Buschhausener Straße in Höhe des Rhein-Herne-Kanals eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Zwei Fahrzeugführer stachen dabei besonders hervor. Beide waren in Fahrtrichtung der Duisburger Straße unterwegs und hatten es offenbar etwas eiliger als erlaubt.

Um 09:59 Uhr wurde ein Pkw mit Oberhausener Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h bei erlaubten 50km/h gemessen. Wenige Stunden später, um 12:14 Uhr, passierte ein Pkw aus Neuss die Messstelle mit 92 km/h. Beide Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich und müssen nun mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Wer einige Minuten früher ankommen möchte, riskiert im schlimmsten Fall deutlich mehr als nur ein Bußgeld.

Unser Appell: Kommen Sie lieber einige Minuten später, dafür aber sicher an Ihrem Ziel an.

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