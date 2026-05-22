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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach (ots)

Am Donnerstag, dem 21.05.2026, in der Zeit von 03:40 Uhr bis 11:00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Der PKW der Geschädigten war auf dem großen Parkplatz, Am Dreieck, in Morbach gegenüber der Wildbadmühle abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte beim Ein-/Ausparken Sachschaden am PKW der Geschädigten. Beim Verursacher dürfte es sich um einen grauen/silbernen Pkw gehandelt haben. Die Schadenshöhe befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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