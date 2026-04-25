Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spielbegegnung Köln gegen Leverkusen - Bundespolizei zieht Bilanz

Köln (ots)

Am heutigen Samstag (25. April) fand in Köln das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen statt.

Die Bundespolizeiinspektion Köln war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf des Bahnverkehrs sicherzustellen. Dabei wurde sie durch Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt.

In der Anreise kam es vereinzelt zu polizeilichen Maßnahmen aufgrund der Zündung diverser Pyrotechnik. Diese Vorfälle konnten jedoch schnell und konsequent unterbunden werden und hatten keinen Einfluss auf den insgesamt ruhigen Einsatzverlauf.

Dank der umfangreichen Einsatzplanung, der sichtbaren Präsenz der Einsatzkräfte sowie der engen Zusammenarbeit mit benachbarten Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn konnte der Einsatz erfolgreich bewältigt werden.

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