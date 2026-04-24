PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle bei einer Frau - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Essen (ots)

Am 23. April kontrollierten Bundespolizisten eine serbische Staatsangehörige am Essener Hauptbahnhof. Bei der Abfrage ihrer Personalien entdeckten die Beamten drei offene Haftbefehle. Gegen 22:30 Uhr überprüften die Uniformierten die 34-Jährige am Hauptbahnhof Essen. Die Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte gegen die Frau drei Haftbefehle erlassen. Zum einen wegen Diebstahls in sieben Fällen, zum anderen wegen Diebstahls in neun Fällen und wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Insgesamt muss sie nun eine Haftstrafe von rund 21 Monaten verbüßen. Die Einsatzkräfte nahmen die Wohnungslose fest und brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 06:42

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 62-Jährigen am Grenzübergang Goch-Autobahn

    Kleve - Goch (ots) - Am Donnerstagmorgen, 23. April 2026, wurde ein 62-jähriger Deutscher aufgrund eines bestehenden europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von den niederländischen Behörden festgenommen und anschließend über die gemeinsame Verbindungsstelle am Grenzübergang Gennep nach ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 06:32

    BPOL NRW: Reisende mit gefälschten Dokumenten auf der Autobahn 3 unterwegs

    Kleve - Emmerich (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 23. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide zwei Chinesen in einem in Ungarn zugelassenen Personenkraftwagen bei der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der 40-jährige Fahrer eine totalgefälschte slowakische Identitätskarte und einen totalgefälschten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren