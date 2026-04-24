Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle bei einer Frau - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Essen (ots)

Am 23. April kontrollierten Bundespolizisten eine serbische Staatsangehörige am Essener Hauptbahnhof. Bei der Abfrage ihrer Personalien entdeckten die Beamten drei offene Haftbefehle. Gegen 22:30 Uhr überprüften die Uniformierten die 34-Jährige am Hauptbahnhof Essen. Die Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte gegen die Frau drei Haftbefehle erlassen. Zum einen wegen Diebstahls in sieben Fällen, zum anderen wegen Diebstahls in neun Fällen und wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Insgesamt muss sie nun eine Haftstrafe von rund 21 Monaten verbüßen. Die Einsatzkräfte nahmen die Wohnungslose fest und brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell