Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 62-Jährigen am Grenzübergang Goch-Autobahn
Kleve - Goch (ots)
Am Donnerstagmorgen, 23. April 2026, wurde ein 62-jähriger Deutscher aufgrund eines bestehenden europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von den niederländischen Behörden festgenommen und anschließend über die gemeinsame Verbindungsstelle am Grenzübergang Gennep nach Deutschland ausgeliefert. Der Gesuchte wurde von Beamten der Bundespolizei am Grenzübergang übernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Wachtmeisterei beim Amtsgericht Kleve übergeben.
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