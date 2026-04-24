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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 62-Jährigen am Grenzübergang Goch-Autobahn

Kleve - Goch (ots)

Am Donnerstagmorgen, 23. April 2026, wurde ein 62-jähriger Deutscher aufgrund eines bestehenden europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von den niederländischen Behörden festgenommen und anschließend über die gemeinsame Verbindungsstelle am Grenzübergang Gennep nach Deutschland ausgeliefert. Der Gesuchte wurde von Beamten der Bundespolizei am Grenzübergang übernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Wachtmeisterei beim Amtsgericht Kleve übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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