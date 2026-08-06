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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: kleiner Flächenbrand

Arenrath (ots)

Am 05.08.2026 gegen 16:17 Uhr kam es im Bereich des Waldstücks "Kirchengraben" oberhalb der Landstraße 50 in Arenrath zum kleinen Flächenbrand von etwa 20 qm.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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